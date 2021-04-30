Мелик-Гусейнов рассказал, как пройдут выпускные в Нижнем Новгороде в 2021 году

В 2021 году выпускные в Нижнем Новгороде все же состоятся, хоть и с некоторыми ограничениями. О том, как пройдут выпускные и последние звонки, рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе Большого родительского собрания, прошедшего в режиме онлайн.

- Школьные звонки и выпускные в этом году состоятся, - заверил Давид Мелик-Гусейнов. – Правда, необходимо соблюдать некоторые коронавирусные ограничения. В частности, обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Можно привести на выпускной и фотографа. Однако он должен предварительно сдать ПЦР-тест и тоже носить маску.

А вот озвученные ранее ограничения по количеству посетителей на выпускных решено отменить. Теперь посетить важное мероприятие в жизни своих детей смогут все родители.