Около 12,6 тысячи детей заболели COVID-19 в Нижегородской области

По данным от 30 апреля, порядка 12,6 тысячи детей заразились коронавирусом в Нижегородской области от начала пандемии. Этими данными поделились в NewsRoom24 со ссылкой на нижегородское региональное министерство здравоохранения.

В настоящий момент 440 несовершеннолетних нижегородцев продолжают болеть коронавирусом.

– Несовершеннолетние в основном переносят инфекцию бессимптомно, в лёгкой и средней степени тяжести форме, – прокомментировали в Минздраве.

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 149 новых случаев заболевания COVID-19. Число выздоровевших нижегородцев превысило 109,6 тысячи.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заболеваемости постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заражённых не превышало 400 человек, а на прошлой неделе — 200.

В регионе продлили режим обязательной самоизоляции для беременных нижегородок до 31 мая.

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