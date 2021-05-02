У 149 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 2 мая, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 149 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 114 282 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 188 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Показатели выздоравления держатся устойчиво. Суммарно 109 651 житель региона излечился от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заболеваемости постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заражённых не превышало 400 человек, а на прошлой неделе — 200.

Напомним, в регионе продлили режим обязательной самоизоляции для беременных нижегородок до 31 мая.

А Мелик-Гусейнов рассказал, как пройдут выпускные в Нижнем Новгороде в 2021 году. Часть коронавирусных ограничений всё же будут отменена.

Кроме того, с 1 мая нижегородцам, прибывающим из-за рубежа, нужно сдавать два ПЦР-теста на COVID-19.

Также отметим, что 257 тысяч жителей Нижегородского региона уже прошли вакцинацию от коронавируса.

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