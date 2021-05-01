Расписание трамваев и троллейбусов изменится в Нижнем Новгороде с 1 по 10 мая

В майские праздники с 1 по 10 мая в Нижнем Новгороде изменится расписание движения наземного электротранспорта. Об этом сообщается на официальной странице МП «Нижегородэлектротранс» в Instagram.

Трамваи и троллейбусы выйдут работать на городские маршруты по расписанию выходного дня. А это означает, что будут увеличены интервалы движения и одновременно уменьшится число составов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как будут работать поликлиники, почта и банки в праздничные дни.

Также нам стало известно, что с 4 по 7 мая в детских садах Нижнего Новгорода будет организовано 30 дежурных групп для детей, чьи родители будут работать в этот период.

Если же в майские выходные вы не собираетесь уезжать загород, то вот вам программа мероприятий, которые пройдут с 1 по 4 мая 2021 года в Нижнем Новгороде.

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