Стало известно, в каких детских садах Нижнего Новгорода будут работать дежурные группы 4-7 мая

Всего в Нижнем Новгороде будет открыто 30 дежурных детсадовских групп. Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на то, что президент объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая, многие нижегородцы с 4 по 7 число выходят на работу в обычном режиме. Дело в том, что указ носит рекомендательный характер. В тексте документа говорится о том, что работодатель сам вправе определять "количество служащих и работников, обеспечивающих функционирование органов [власти] и организаций". При этом школы и детские сады не будут работать все десять дней. Для тех детей, чьи родители всё же выходят на работу с 4 по 7 мая, будут организованы дежурные группы. Всего 30 групп в 18 дошкольных учреждениях Нижнего Новгорода.

"Комсомолка" публикует полный список детских садов в Нижнем Новгороде, в которых будут открыты дежурные группы с 4 по 7 мая 2021 года.

Автозаводский район

МБДОУ «Детский сад № 2 «Березка» - 2 группы

МБДОУ «Детский сад № 12 «Катюша» - 2 группы

МБДОУ «Детский сад № 44» - 2 группы

МАДОУ «Детский сад № 70» - 3 группы

МБДОУ «Детский сад № 77 «Елочка» - 3 группы

МБДОУ «Детский сад № 79» - 2 группы

МБДОУ «Детский сад № 87 «Карамелька» - 1 группа

МБДОУ «Детский сад № 117 «Улыбка» - 2 группы

МБДОУ «Детский сад № 123» - 2 группы

Канавинский район

МАДОУ «Детский сад № 476» - 1 группа

Ленинский район

МАДОУ «Детский сад № 453» - 1 группа

Нижегородский район

МАДОУ «Детский сад № 469» - 2 группы

Приокский район

МАДОУ «Детский сад № 435» - 1 группа

МАДОУ «Детский сад № 130» - 2 группы

МБДОУ «Детский сад № 298» - 1 группа

МБДОУ «Детский сад № 36» - 1 группа

Советский район

МБДОУ «Детский сад № 395 «Колобок» - 1 группа

Сормовский район

МБДОУ «Детский сад № 391» - 1 группа

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