Майские праздники 2021 в Нижнем Новгороде: как будут работать поликлиники, почта, банки и транспорт

Многие учреждения поменяют свой график на майские праздники. Фото: "Почта России"

Приближаются майские праздники - в этом году президент объявил нерабочими днями с 1 по 10 мая. Правда, в этом же указе говорится о том, что органы власти и организации сами вправе определить "количество служащих и работников, обеспечивающих функционирование этих органов и организаций" в праздничные дни. Кстати, школы и детские сады с 1 по 10 мая не работают. С 4 по 7 мая в детских садах Нижнего Новгорода будет организовано 30 дежурных групп - для ребятишек, чьи родители работают в эти дни.

"Комсомолка" выяснила, как будут работать в майские праздники поликлиники, почтовые отделения, банки и транспорт в Нижнем Новгороде.

ПОЧТА

1 и 9 мая - выходные дни для всех почтовых отделений Нижнего Новгорода. Накануне праздников, 30 апреля и 8 мая, - короткий день: отделения закроются на час раньше.

2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.

3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

1 и 9 мая - выходные дни для всех почтовых отделений Нижнего Новгорода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного Фонда России.

ПОЛИКЛИНИКИ

В период майских праздников вакцинация и прием врачей в поликлиниках Нижегородской области приостанавливаться не будут. Однако каждая поликлиника определят график работы самостоятельно - как пообещали в региональном минздраве, он будет опубликован на сайтах медицинских учреждений.

«Мы не стали регламентировать конкретные даты работы медицинских организаций. В приказе регионального Минздрава обозначены те задачи, которые мы должны выполнить по вакцинации, непрерывной маршрутизации, контролю и снижению летальности в предстоящие праздничные и нерабочие дни. Свой график работы медорганизации будут выстраивать, исходя из этих задач», - заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Поликлиники будут устанавливать график самостоятельно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом руководители регионального минздрава будут дежурить в круглосуточном режиме - более того, в майские праздники готовится ряд внеплановых проверок.

"Прошу выстроить работу больниц и поликлиник, не надо устраивать «потемкинских деревень», не должно быть показной загрузки и такого же массового исхода пациентов в один день", - подчеркнул министр.

С зубной болью в праздники можно обращаться в филиалы областной стоматологической поликлиники. С 4 по 7 мая они работают с 9:00 до 15:00. С 15:00 до 9:00 с неотложными проблемами будет принимать отделение челюстно-лицевой хирургии городской клинической больницы №39. График дежурства стоматологических поликлиник Нижнего Новгорода 1-3 мая и 8-10 мая можно увидеть здесь.

ТРАНСПОРТ

В связи с репетицией военного парада ко Дню Победы, который в этом году пройдет на Нижне-Волжской набережной, в Нижнем Новгороде будет перекрыт ряд улиц, а также изменится схема движения общественного транспорта.

3 мая (с 05:00 до 11:30), 5 мая (с 03:00 до 08:30) и 8 мая (с 07:30 до 13:30) перекроют движение по Нижневолжской набережной, улице Рождественской, Зеленскому съезду (на участке от улицы Широкой до Коромысловой башни нижегородского кремля), улице Широкой, Георгиевскому, Казанскому съездам, Похвалинскому съезду (на участке от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской), Канавинскому мосту, набережной Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома №110А по улице Слобода Печёры). Парковка здесь будет запрещена с 22:00 2 мая до 11:30 3 мая, с 22:00 4 мая до 08:30 5 мая и с 22:00 7 мая до 13:30 8 мая.

Движение транспорта изменится в связи с подготовкой к Параду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Повлияет подготовка к Параду и на работу общественного транспорта. Так, автобус А-5 будет временно закрыт.

Автобусы А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-57, Т-70, Т-91 пустят по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького в оба направления.

Автобусы А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45 поедут по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления.

Автобусы А-26, А-41, А-43, Т-18 будут курсировать в направлении площади Горького – по метромосту, улицам Одесской, Горького; в направлении Заречной части города – по улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Малой Ямской, Одесской, метромосту.

Маршруты А-52 и Т-24 будут оранизованы по улице Советской, метромосту, улице Одесской, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления.

Путь следования маршруток Т-37 и Т-87 сократится: они будут ходить лишь до остановки «Стрелка».

Пригородный автобус №304 в направлении Кстова пойдет по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ижорской, Белинского, Горького, Большой Печерской, а в направлении Московского вокзала – по улицам Большой Печерской, Горького, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту.

БАНКИ

Российские финансовые организации также вправе сами определить режим работы на предстоящие праздники. Публикуем график работы крупнейших банков на майские праздники.

Банки также сами определяют режим работы на майские праздники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сбер

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 мая будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

4, 7 и 10 мая — с перечнем работающих офисов можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая не проводится.

С 4 по 7 мая будут работать дежурные офисы по обслуживанию корпоративных клиентов, список и режим работы размещен на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и в мобильном приложении, а также на сайте банка.

ВТБ

С 4 по 7 мая региональная сеть ВТБ будет работать в обычном режиме по графику буднего дня.

30 апреля - сокращенный рабочий день: отделения банка закроются на 1 час раньше

1, 2, 8, 9 мая - выходной;

3, 10 мая - с 10:00 до 15:00

4-7 мая - отделения будут работать по обычному графику буднего дня

Банк "Открытие"

30 апреля – режим работы сокращен на 1 час;

1-2 и 9-10 мая - выходной;

3 и 8 мая - работают только офисы на улице Горького, 146 и проспекте Ленина, 100Д. 3 мая по режиму субботы, 8 мая режим работы сокращен на 1 час.

4-7 мая - офис работает в стандартном режиме.

Альфа-Банк

30 апреля 2021 — рабочий день с сокращением времени работы на 1 час.

01 мая 2021 — нерабочий праздничный день

02 мая 2021 — выходной.

03 мая 2021 — работает дежурное отделение - ККО Горьковский (ул. Максима Горького, 140) в стандартном режиме

04 мая 2021 - 07 мая 2021 — рабочие дни в стандартном режиме для всех подразделений банка

08 мая 2021 — рабочий день с сокращением времени работы на 1 час

09 мая 2021 — нерабочий праздничный день

10 мая 2021 — работает дежурное отделение - ККО Горьковский (ул. Максима Горького, 140) в стандартном режиме.

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