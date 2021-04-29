Программа мероприятий на майские праздники с 1 по 4 мая 2021 года в Нижнем Новгороде

«Комсомолка» рассказывает о том, как интересно и с пользой провести время на майских выходных в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Майские праздники - та пора, когда все люди стремятся выбраться на дачу, уехать загород, на рыбалку или в лес. Многие нижегородцы традиционно отправляются на шашлыки, но и от такого отдыха, в конце концов, можно устать. «Комсомолка» рассказывает, какая программа мероприятий в майские праздники 2021 будет в Нижнем Новгороде.

Мероприятия на 1 мая.

С 13:00 до 18:00 нижегородцы и гости города могут посетить фотовыставку "Очень мрачное место", которая размещена на Мещерском бульваре (№11). Вход свободный.

С 14:00 до 16:00 любители баскетбола смогут увидеть кубок Лиги Чемпионов в ТРЦ "Седьмое Небо". Любой желающий сможет сфотографироваться с трофеем, на котором выгравированы имена четырех победителей: «Тенерифе» (Испания), АЕКа (Греция), «Виртус Болоньи» (Италия) и «Сан-Пабло Бургоса» (Испания). Затем нижегородцы смогут поучаствовать в розыгрышах подарков от баскетбольного клуба "Нижний Новгород".

В 15:00 в Нижегородском государственном художественном музее пройдет экскурсия по выставке «Борис Черствый. Апология», её проведут научные сотрудники музея Екатерина Клюева и Алексей Гурин.

В 18:30 в Нижегородском государственном театре драмы имени М.Горького нижегородцам покажут спектакль "Клинический случай".

Большой выбор мероприятия представлен в Нижегородском планетарии.

В 18:00 можно посетить мультимедийную лекцию «Планеты, открытые заново» с обзором звёздного неба.

В 19:00 в планетарии запланирована программа "Млечный путь", где нижегородцев ожидает увлекательное путешествие по просторам гигантской звёздной системы.

В 21:00 есть возможность посетить "Вечерние экскурсии под звездным небом". Посетители экскурсии побывают в башне обсерватории и собственными глазами увидят некоторые из созвездий.

Для детей будут интересны программы "Парад планет", "Звездные друзья зайчонка Тайфика", "За волшебным шаром в космические дали".

В 11:00 и 13:00 юные нижегородцы могут посмотреть спектакль "Красная шапочка" в Нижегородском государственном академическом театре кукол.

Мероприятия на 2 мая.

В 09:30 около катера "Герой" будет проводиться бесплатная пробежка с серебряным призером Чемпионата Европы, Чемпионом России в беге на 100 км, мастером спорта по лёгкой атлетике Дмитрием Павловым.

В 11:00 и 13:00 для детей пройдет спектакль "Три поросёнка и Волк" в Нижегородском государственном академическом театре кукол.

В 12:00 в Доме Сироткина запланирована беседа-семинар, посвященная произведениям искусства. На этом занятии нижегородцы смогут ознакомиться с тем, как передается движение на картине. За вход нужно заплатить 150 рублей.

В 15:00 в Нижегородском государственном художественном музее пройдет экскурсия по выставке «Борис Черствый. Апология», её проведут научные сотрудники музея Екатерина Клюева и Алексей Гурин.

В 15:00 в Нижегородской филармонии имени Ростроповича нижегородцы смогут увидеть юбилейный концерт Образцового хореографического коллектива "Щелкунчик".

В 16:00 на стадионе на Стрелке состоится футбольный матч "Нижний Новгород - Спартак-2". Билеты на матч стоят от 200 до 800 рублей.

В 18:00 в Нижегородском театре оперы и балеты имени Пушкина пройдет концерт в честь праздника Светлой Пасхи.

В 18:30 есть возможность сходить на спектакль "Параллельные влюбленности" в Нижегородском государственном театре драмы имени М.Горького.

В Нижегородском планетарии:

- в 14:00 состоится обзорная экскурсия по планетарию;

- в 18:30 можно изучить устройство Вселенной в полнокупольной программе;

Для малышей и их родителей представлены программы "Космический сон Почемучки", "Парад планет", "Детям о звёздах", Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи".

Мероприятия на 3 мая.

В 11:00 и 13:00 нижегородские малыши могут посмотреть спектакль "Доктор Айболит" в Нижегородском государственном академическом театре кукол.

В 11:30 в Нижегородском планетарии подготовлена программа "Наблюдения солнца в телескоп".

В 12:00 Нижегородский планетарий приглашает малышей на программу "Почемучкам про солнышко", а в 13:00 изучить "Астрономическая азбуку".

В 15:00 в Нижегородской филармонии имени Ростроповича горожане смогут увидеть юбилейный концерт Образцового хореографического коллектива "Щелкунчик".

В 18:30 для любителей Михаила Булгакова в Нижегородском государственном театре драмы имени М.Горького будет показан спектакль "Зойкина квартира".

Мероприятия на 4 мая.

В 17:00 нижегородцы смогут побывать на научно-популярной лекции «Мифы о звёздном небе» в Нижегородском планетарии.

В 18:00 на большой сцене Нижегородского театра комедии состоится спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки".

В 18:30 можно сходить на комедию "№13" по пьесе Рэй Куни. Спектакль будет проходить в Нижегородском государственном театре драмы имени М.Горького.

В 18:30 есть возможность побывать на международном фестивале "Музыка открывает границы" в Нижегородской филармонии имени Ростроповича.

В течение всех майских выходных с 1 по 4 мая нижегородцы могут побывать на выставках в Арсенале, в Усадьбе Рукавишниковых. Также различные экспозиции представлены в Нижегородском государственном художественном музее (как в здании на площади Минина и Пожарского 2/2, так и в Доме Сироткина).

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