За сутки в регионе от коронавируса скончалось ещё 16 нижегородцев

По данным на 30 апреля, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 180 - за последние сутки умерло ещё шестнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, в последнее время в Нижегородской области произошел целый ряд послаблений коронавирусных ограничений. В частности, режим самоизоляции для беременных нижегородок был продлен до 31 мая.

Также с 1 апреля 2021 года в регионе отменили режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Изменения распространились и на работу кафе, перестали действовать требования для рассадки не более четырех человек за одним столом. А в фитнес-центрах разрешили работу хаммамов и инфракрасных саун.

Необходимо упомянуть и то, что с 1 мая нижегородцам, которые прибывают из-за рубежа, необходимо сдавать два ПЦР-теста на COVID-19.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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