Хаммамы и инфракрасные сауны возобновляют работу в Нижегородской области

Хаммамы и инфракрасные сауны в Нижегородской области возобновляют работу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области новые коронавирусные послабления. Изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор региона Глеб Никитин.

Изменения касаются работы спортивных и физкультурных объектов, а также общепита. В частности, в кафе перестает действовать требование для рассадки не более четырех человек за одним столом. Посещение фитнес-центров и спортивных клубов также станет более комфортным, ведь теперь допускается не восемь, а четыре квадратных метра на человека. В бассейне на человека должно приходиться не десять, а пять «квадратов».

Возобновляется работа хаммамов и инфракрасных саун в фитнес-клубах, но соблюдение социальной дистанции является обязательным условием. В отношении отдельно стоящих бань и саун снято ограничение на посещение купелей и бассейнов.

«По мере стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации мы принимаем решения, позволяющие бизнесу работать более комфортно. В прошлом году отрасли спорта и общественного питания понесли серьезные потери. В наших общих интересах - возвращение к их полноценной работе», - отметил глава региона.

Напомним, за прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 174 случая новых заражений коронавирусом.