10 нижегородцев скончались за сутки от коронавируса

По последним данным на 8 апреля, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 10 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 918 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заражения постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заболевших не превышает 400 человек, а последнюю неделю — 300. За минувшие сутки заболевших выявлено 243 жителя.

Напомним, свыше миллиона рублей штрафов выписали нижегородцам, вернувшимся из-за рубежа. Причиной стало несвоевременное внесение результатов тестов на коронавирус на сайте Госуслуг.

Кроме того, нижегородское кафе закрыли за нарушение ковидных ограничений.

Ранее мы сообщали, что пункты вакцинации населения от COVID-19 откроются в четырёх ТЦ Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!