Более миллиона рублей штрафов выписано нижегородцам, вернувшимся из-за рубежа

Штрафы на общую сумму 1 миллион 57 тысяч рублей выписаны 130 нижегородцам, которые вернулись в Россию из других стран и не внесли результаты тестов на коронавирус на сайте Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Кроме того, гражданам направлено 725 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

Напомним, после возвращения из-за границы все россияне обязаны сдать тест на Covid-19 и в трехдневный срок занести его результаты на Единый портал государственных услуг – причем это требование должны соблюдать как взрослые, так и дети. Штрафы для граждан за несоблюдение этого правила могут составлять от 15 до 40 тысяч рублей. Если же действия нарушителей причинят ущерб жизни или здоровью других людей, размер штрафа может увеличиться до 300 тысяч рублей.