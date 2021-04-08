У 243 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 8 апреля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 243 жителя. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 109 534 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 315 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Показатели выздоравления держатся устойчиво. Суммарно 104 119 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заболеваемости постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заражённых не превышает 400 человек, а последнюю неделю — 300.

Напомним, свыше миллиона рублей штрафов выписали нижегородцам, вернувшимся из-за рубежа. Причиной стало несвоевременное внесение результатов тестов на коронавирус на сайте Госуслуг.

Кроме того, нижегородское кафе закрыли за нарушение ковидных ограничений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!