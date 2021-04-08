Нижегородское кафе закрыли за нарушение коронавирусных ограничений. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Новгороде закрыли кафе за нарушение коронавирусных ограничений. Решением суда работа заведения была приостановлена на 90 суток, сообщает пресс-служба УФССП по Нижегородской области.

В ходе рейда было выявлено, что в одном из кафе Нижегородского района не соблюдаются требования указа губернатора о режиме повышенной готовности. Сотрудники находятся на рабочих местах без масок, за барной стойкой сидят посетители, а за столиками собираются больше четырех человек.

В результате решением суда руководство кафе было привлечено к административной ответственности, заведение закрыли на три месяца. Судебные приставы вручили администрации требование о приостановлении деятельности и опечатали двери.

«Сотрудник службы на протяжении всего срока приостановления деятельности будет выезжать по месту нахождения предприятия общественного питания и проверять надлежащее исполнение судебного акта», - подчеркнули в Управлении ФССП по Нижегородской области.