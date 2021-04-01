Бесплатный проезд для медиков и волонтёров продлили до 10 апреля в Нижегородской области

Бесплатный проезд для медиков, волонтёров и других категорий граждан, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, продлили до 10 апреля. Сегодня губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин подписал соответствующий указ — об этом сообщили в NewsRoom24.
Помимо медиков и добровольцев, право на бесплатный проезд имеют также сотрудники Роспотребнадзора, росгвардейцы, сотрудники спецслужб, полицейские и сотрудники УФСБ.
Напомним, с сегодняшнего дня официально отменён режим обязательной самоизоляции для нижегородцев старше 65 лет. Кроме того, сегодня же автоматически разблокировались их льготные проездные и транспортные карты.
Ранее мы рассказывали, что в скором времени привиться от коронавируса можно будет в торговых центрах Нижнего Новгорода.
За последние в сутки число заражённых в Нижегородской области возросло на 290 человек, а число выздоровевших — на 327. К сожалению, 7 человек скончались от заболевания.
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