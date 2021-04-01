Бесплатный проезд для медиков и волонтёров продлили до 10 апреля в Нижегородской области

Бесплатный проезд для медиков, волонтёров и других категорий граждан, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, продлили до 10 апреля. Сегодня губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин подписал соответствующий указ — об этом сообщили в NewsRoom24.

Помимо медиков и добровольцев, право на бесплатный проезд имеют также сотрудники Роспотребнадзора, росгвардейцы, сотрудники спецслужб, полицейские и сотрудники УФСБ.

Напомним, с сегодняшнего дня официально отменён режим обязательной самоизоляции для нижегородцев старше 65 лет. Кроме того, сегодня же автоматически разблокировались их льготные проездные и транспортные карты.

Ранее мы рассказывали, что в скором времени привиться от коронавируса можно будет в торговых центрах Нижнего Новгорода.

За последние в сутки число заражённых в Нижегородской области возросло на 290 человек, а число выздоровевших — на 327. К сожалению, 7 человек скончались от заболевания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!