У 290 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 1 апреля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 290 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 107 742 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 327 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Показатели выздоравления последний месяц устойчивые. Суммарно 101 882 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заболеваемости постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заражённых не превышает 400 человек.

Напомним, стало известно, что привиться от коронавируса в скором времени можно будет в торговых центрах города.

А также мы сообщали, что 15 нижегородских медиков получили награды за борьбу с ковидом.

По данным от 29 марта, в Нижегородской области 99 классов закрыты на карантин.

Но главное, с сегодняшнего дня отменён режим обязательной самоизоляции для пожилых нижегородцев.

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