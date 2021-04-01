Обязательная самоизоляция для пожилых нижегородцев отменена 1 апреля

Обязательная самоизоляция для пожилых нижегородцев (65+) официально отменена – соответствующее изменение в указ "О введении режима повышенной готовности" подписал губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин. Невзирая на это, рекомендации оставаться дома для них всё же остаются.

– В связи с тем, что ситуация с заболеваемостью постепенно стабилизируется, принято решение о прекращении обязательной самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше. Но мы сохраняем этот пункт в виде рекомендации. Я очень прошу нижегородцев старшего возраста крайне внимательно относиться к своему здоровью и избегать мест скопления людей, – сказал Глеб Никитин.

И добавил, что работодателям, в чьих организациях трудятся пожилые граждане, рекомендовано перевести их на дистанционную работу при наличие такой возможности.

Более того, 24 марта глава региона подписал постановление, которое предусматривает возобновление льготного проезда в общественном транспорте на территории области для жителей 65 лет и старше. Действие льготных проездных и транспортных карт возобновится также сегодня, 1 апреля.

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