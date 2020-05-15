2020-05-15T12:43:16+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, в каком районе областного центра зараженных больше всего
Анастасия НАЗАРОВА
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Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 мая 2020 года.Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 мая 2020 года.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 51 районе и городском округе Нижегородской области. При этом больше всего заболевших по-прежнему в областном центре - 2884 человека. В пресс-службе облправительства рассказали, какие районы приволжской столицы лидируют по числу зараженных на 15 мая 2020 года.

В лидеры с небольшим отрывом выбился Канавинский район - там сейчас 507 подтвержденных случаев заражения COVID-19. В спину ему дышит Ленинский район - всего 503 пациента с коронавирусом. Затем идут Автозавод - 490, Нижегородский район - 384, Сормово - 280, Советский район - 261 и Московский район - 233. Меньше всего зараженных, по последним данным, в Приокском районе - 226.

Также «Комсомолка» рассказывала о количестве заболевших «короной» в каждом из 51 районов и городских округов Нижегородской области. Причем отмечалось, что ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19 не зафиксировано в Княгининском районе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 5903 человек - за последние сутки стало известно еще о 307 случаях. При этом 1240 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов выросло до 40 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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