Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 15 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Число зараженных COVID-19 в Нижегородской области приближается к 6000. Опасное заболевание проникло в 51 район и городской округ, за исключением Княгининского района.
По данным на 15 мая 2020 года, наибольшее количество зараженных по-прежнему находятся в Нижнем Новгороде: там заболели 2 884 человека. Среди районов в лидерах остаются Павловский (514 случая), Дивеевский (298 случаев), Кулебакский (253 случая) и Богородский (186 случаев).
- В некоторых случаях в соответствии с рекомендациями санитарных врачей был введен карантин. Есть примеры, когда безответственное поведение людей привело к возникновению очагов и заражению десятков людей. Благодаря введению дополнительных ограничений удается менять ситуацию к лучшему, снижается количество новых случаев», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, некоторе ограничения в регионе начнут снимать уже во второй половине месяца.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 15 мая:
Ардатовский – 111 случаев
Арзамас – 75 случаев
Арзамасский – 15 случаев
Балахнинский – 31 случай
Богородский – 186 случаев
Большеболдинский район – 12 случаев
Большемурашкинский – 1 случай
Борский – 120 случаев
Бутурлинский – 14 случаев
Вадский – 1 случай
Варнавинский район – 1 случай
Вачский – 34 случая
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 5 случаев
Володарский – 33 случая
Воротынский – 4 случая
Воскресенский – 2 случая
Выксунский – 70 случаев
Гагинский – 10 случаев
Городецкий – 59 случаев
Д.Константиновский – 31 случай
Дзержинск – 150 случаев
Дивеевский – 398 случаев
Ковернинский – 1 случай
Краснобаковский – 6 случаев
Краснооктябрьский – 80 случаев
Кстовский – 137 случаев
Кулебакский – 253 случая
Лукояновский – 32 случая
Лысковский – 13 случаев
Навашинский – 67 случаев
Павловский – 514 случаев
Первомайский – 8 случаев
Перевозский – 4 случая
Пильнинский – 18 случаев
Починковский – 156 случаев
Семеновский – 63 случая
Сергачский – 74 случая
Сеченовский – 11 случаев
Сокольский – 6 случаев
Сосновский – 36 случаев
Спасский – 16 случаев
Тонкинский – 4 случая
Тоншаевский – 6 случаев
Уренский – 16 случаев
Чкаловский – 14 случаев
Шарангский – 9 случаев
Шатковский – 25 случаев
Шахунский – 42 случая
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 2 884 случаев
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 5 903 человек - за последние сутки стало известно еще о 307 случаях. При этом 1 240 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов выросло до 40 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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