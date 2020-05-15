Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 15 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Число зараженных COVID-19 в Нижегородской области приближается к 6000. Опасное заболевание проникло в 51 район и городской округ, за исключением Княгининского района.

По данным на 15 мая 2020 года, наибольшее количество зараженных по-прежнему находятся в Нижнем Новгороде: там заболели 2 884 человека. Среди районов в лидерах остаются Павловский (514 случая), Дивеевский (298 случаев), Кулебакский (253 случая) и Богородский (186 случаев).

- В некоторых случаях в соответствии с рекомендациями санитарных врачей был введен карантин. Есть примеры, когда безответственное поведение людей привело к возникновению очагов и заражению десятков людей. Благодаря введению дополнительных ограничений удается менять ситуацию к лучшему, снижается количество новых случаев», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, некоторе ограничения в регионе начнут снимать уже во второй половине месяца.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 15 мая:

Ардатовский – 111 случаев

Арзамас – 75 случаев

Арзамасский – 15 случаев

Балахнинский – 31 случай

Богородский – 186 случаев

Большеболдинский район – 12 случаев

Большемурашкинский – 1 случай

Борский – 120 случаев

Бутурлинский – 14 случаев

Вадский – 1 случай

Варнавинский район – 1 случай

Вачский – 34 случая

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 5 случаев

Володарский – 33 случая

Воротынский – 4 случая

Воскресенский – 2 случая

Выксунский – 70 случаев

Гагинский – 10 случаев

Городецкий – 59 случаев

Д.Константиновский – 31 случай

Дзержинск – 150 случаев

Дивеевский – 398 случаев

Ковернинский – 1 случай

Краснобаковский – 6 случаев

Краснооктябрьский – 80 случаев

Кстовский – 137 случаев

Кулебакский – 253 случая

Лукояновский – 32 случая

Лысковский – 13 случаев

Навашинский – 67 случаев

Павловский – 514 случаев

Первомайский – 8 случаев

Перевозский – 4 случая

Пильнинский – 18 случаев

Починковский – 156 случаев

Семеновский – 63 случая

Сергачский – 74 случая

Сеченовский – 11 случаев

Сокольский – 6 случаев

Сосновский – 36 случаев

Спасский – 16 случаев

Тонкинский – 4 случая

Тоншаевский – 6 случаев

Уренский – 16 случаев

Чкаловский – 14 случаев

Шарангский – 9 случаев

Шатковский – 25 случаев

Шахунский – 42 случая

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 2 884 случаев

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 5 903 человек - за последние сутки стало известно еще о 307 случаях. При этом 1 240 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов выросло до 40 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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