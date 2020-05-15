2020-05-14T21:25:57+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 15 мая 2020 года составило 5596 человек

За сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 238 новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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Число заболевших коронавирусом в регионе перевалило за 5,5 тысячи человек.Число заболевших коронавирусом в регионе перевалило за 5,5 тысячи человек.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 15 мая 2020 года составило 5596 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 238 новых случаев заражения COVID-19.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, количество выявленных заражений - результат огромного объема исследований, которые проводятся в круглосуточном режиме.

- Ближайшие несколько дней станут решающими для того, чтобы понять, когда в регионе можно приступить к ослаблению режима повышенной готовности и частичному снятию ограничений, - признался чиновник.

Глава региона также добавил, что отклонения от прогнозируемых значений связаны с очагами, возникшими из-за нарушения отдельными лицами санитарных требований. Нарушение самоизоляции приводили к тому, что заражались сразу по 30-50 человек.

КСТАТИ

Нижегородцам рассказали об условиях выхода из карантина по коронавирусу. Оказывается, существует три критерия, по которым будет приниматься решение о запуске первого этапа по снижению мер изоляции. Причем выполнить осталось только один из этих трех

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ИСТОЧНИК KP.RU

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