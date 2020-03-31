2020-03-31T12:41:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Запрет на поездки на личном автомобиле в Нижнем Новгороде: будет ли введен и для кого

Рассказываем, запрещены ли нижегородцам поездки на личном автомобиле
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Запрет на поездки на личном автомобиле в Нижнем Новгороде: будет ли введен и для когоЗапрет на поездки на личном автомобиле в Нижнем Новгороде: будет ли введен и для когоФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Всеобщий режим самоизоляции, введенный в Нижнем Новгороде с 30 марта, не предполагает запрета на поездки на личном автомобиле. Однако покидать свои дома без острой необходимости лишний раз не рекомендуется. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков.

- Область не закрыта, но давайте без острой необходимости лишний раз не покидать свои дома, - призвал губернатор.

На вопрос, можно ли уехать в деревню на личном автомобиле, глава региона ответил положительно. При этом перемещаться следует строго из пункта А в пункт Б.

Аналогично с поездками на работу. Личным автомобилем пользоваться разрешено, при этом задерживать или проверять нижегородцев никто не будет. Разумеется, это не касается случаев нарушения правил дорожного движения.

Необходимо учитывать, что причины, по которым жители Нижегородской области могут садиться за руль личного автотранспорта, равнозначны причинам, по которым они могут выйти из дома. Они перечислены в изменениях, внесенных в указ «О введении режима повышенной готовности от 13 марта».

Выходить из дома сейчас разрешается только в ближайший магазин для покупки продуктов и товаров первой необходимости. Можно также гулять с домашними животными в радиусе 100 метров от дома, выносить бытовой мусор, либо получать экстренную медицинскую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли выгуливать животных в Нижнем Новгороде в период самоизоляции

Рассказываем, можно ли выгуливать животных в Нижнем Новгороде, пока действует режим самоизоляции (Подробности)

Социальная дистанция в Нижнем Новгороде: какие существуют нормы и для чего необходима

Нижегородцы обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра (Подробности)

Специальная разметка для магазинов в Нижнем Новгороде: Что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции

Что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции и нужна ли специальная разметка для магазинов в Нижнем Новгороде (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Евгений Костин: «Поправки в Конституцию сделают власть более открытой, научат её слышать и решать запросы граждан»
Запрет на поездки на личном автомобиле в Нижнем Новгороде: будет ли введен и для кого
Российские ученые создали новый тест для диагностики COVID-19
Почти миллион нижегородцев записались на прием к врачу через интернет
Самоизоляция в Нижнем Новгороде 2020: как получить помощь волонтеров, как стать волонтером
Передвижение по Нижнему Новгороду на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Нижегородская санитарная авиация за 3 месяца 2020 года выполнила 75 полетов
В Нижнем Новгороде ожидаются мороз и снегопад
«Береженого Бог бережет»: Путин попросил россиян серьезнее относиться к борьбе с коронавирусом
Украинка заразила коронавирусом четыре села и теперь опасается за свою жизнь
В Нижнем Новгороде закрыли игорный дом
Мишустин порекомендовал всем регионам последовать примеру Москвы и ввести самоизоляцию
В Нижнем Новгороде пройдет акция «Зажги синим»
ГУАД готовит проект защиты от подтопления Чернореченской объездной дороги
Как будут работать детские сады Нижегородской области с 30 марта 2020 года
Владимир Поддымников: «Поправки в Конституцию по защите интересов семьи и детства носят стратегический характер, отражая приоритеты развития страны»
В Нижегородской области увеличилось производство продуктов на 7,6%
Нижегородский музей-заповедник вошел в десятку лучших исторических музеев России
Проверка слуха: россияне могли переболеть коронавирусом до того, как началась эпидемия
Пристрой к детскому саду №12 «Катюша» получил заключение госэкспертизы
Более 50 онлайн-обращений поступило в нижегородское минимущества после ограничений личного приема
42 протокола составили нижегородские полицейские на нарушителей режима самоизоляции
Борис Шахов: «Сегодня наиболее актуальная поправка к Конституции - формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью»
В Нижегородской области отремонтируют 32 километра федеральной автодороги Р-158
В Нижний Новгород вернулась зима
Татьяна Гриневич: «В обновленной Конституции культура – одна из ключевых ценностей нашего государства»
Служба судебных приставов уходит на дистанционную работу