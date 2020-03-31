31 Март 2020 2020-03-31T12:41:15+03:00

Запрет на поездки на личном автомобиле в Нижнем Новгороде: будет ли введен и для кого Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Всеобщий режим самоизоляции, введенный в Нижнем Новгороде с 30 марта, не предполагает запрета на поездки на личном автомобиле. Однако покидать свои дома без острой необходимости лишний раз не рекомендуется. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков.

- Область не закрыта, но давайте без острой необходимости лишний раз не покидать свои дома, - призвал губернатор.

На вопрос, можно ли уехать в деревню на личном автомобиле, глава региона ответил положительно. При этом перемещаться следует строго из пункта А в пункт Б.

Аналогично с поездками на работу. Личным автомобилем пользоваться разрешено, при этом задерживать или проверять нижегородцев никто не будет. Разумеется, это не касается случаев нарушения правил дорожного движения.

Необходимо учитывать, что причины, по которым жители Нижегородской области могут садиться за руль личного автотранспорта, равнозначны причинам, по которым они могут выйти из дома. Они перечислены в изменениях, внесенных в указ «О введении режима повышенной готовности от 13 марта».

Выходить из дома сейчас разрешается только в ближайший магазин для покупки продуктов и товаров первой необходимости. Можно также гулять с домашними животными в радиусе 100 метров от дома, выносить бытовой мусор, либо получать экстренную медицинскую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU