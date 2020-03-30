Социальная дистанция в Нижнем Новгороде: какие существуют нормы и для чего необходима

Нижегородцы обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра при поездках в транспорте. Исключение допустимо только при перевозке пассажиров и багажа в такси. Соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» от 13 марта внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Обеспечить соблюдение дистанции, в том числе с помощью специальной разметки поручено органам власти, организациям, индивидуальным предпринимателям и другим лицам, чья деятельность связана с совместным пребыванием граждан.

Кроме того, поручено установить спецрежим допуска и нахождения в зданиях, сооружениях, строениях и помещениях на соответствующей территории (включая прилегающую).

Согласно изменениям в указ, в Нижегородской области приостанавливаются любые массовые мероприятия, в которых участвуют граждане. Запрещается посещать парки, детские площадки и иные общественные территории.

- Если вы работаете, то выходить на улицу можно, только чтобы добраться от дома до работы. Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам. В общественных местах требуется соблюдать дистанцию в полтора метра от другого человека, - пояснил Глеб Никитин.

Запрет, введенный ранее в отношении предприятий общепита, не касается только столовых, буфетов, кафе, обслуживающих работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента.

Напомним, с 24 марта в Нижнем Новгороде закрыты все фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие объекты физической культуры. Приостановили свою работу также кальянные и организации, проводящие досуговые мероприятия для детей.

Кафе, рестораны, столовые и бары частично ограничили обслуживание гостей из расчета не более 30% посадочных мест на помещение. Им также рекомендовали переориентироваться на сервисы по доставке готовой пищи.

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