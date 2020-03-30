Специальная разметка для магазинов в Нижнем Новгороде: Что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции

С 30 марта 2020 года в Нижнем Новгороде введен режим всеобщей самоизоляции. Это сделано для предотвращения масштабного и быстрого распространения коронавируса . Среди главных мер – домашний режим самоизоляции для всех жителей Нижнего Новгорода независимо от возраста и в общественных местах социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция).

В каких местах нужно соблюдать дистанцию

Есть определенные ограничения, которые наложены на нижегородцев в связи с режимом всеобщей самоизоляции в Нижнем Новгороде, введенном с 30 марта 2020 года. В частности, социальную дистанцию следует соблюдать:

1. На улицах

2. В магазинах

3. На транспорте

4. В других общественных местах

Исключением являются только поездки на такси.

Что необходимо сделать бизнесу

В связи с введением режима всеобщей самоизоляции в Нижнем Новгороде с 30 марта 2020 года все магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе:

- нанести специальную разметку

- установить режим допуска и нахождения в зданиях и рядом с ними.

- Органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, необходимо обеспечить соблюдение такой же дистанции, - сообщили в правительстве Нижегородской области. –Это может быть сделано в том числе путем нанесения специальной разметки и установления спецрежима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях на соответствующей территории.