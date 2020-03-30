2020-03-30T21:40:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли выгуливать животных в Нижнем Новгороде в период самоизоляции

Рассказываем, можно ли выгуливать животных в Нижнем Новгороде, пока действует режим самоизоляции
Анастасия НАЗАРОВА
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Выгул собаки - уважительная причина для того, чтобы покинуть свое жилище.Выгул собаки - уважительная причина для того, чтобы покинуть свое жилище.Фото: Андрей АБРАМОВ
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С 30 марта жителям приволжской столицы запрещается покидать свое жилище без уважительной на то причины из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое решение принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, введя всеобщий режим самоизоляции.

Но как быть тем, у кого дома питомцы, нуждающиеся в выгуле? «КП-Нижний Новгород» выяснила, можно ли выгуливать животных в период самоизоляции.

Согласно информации, предоставленной областным правительством, выгул домашних животных - это исключительный случай. Поэтому если у вас есть собака, которую нужно вывести на лужайку, вы можете это сделать.

При этом отмечается, что выгуливать своего четвероногого друга следует в радиусе 100 метров от дома, в котором проживаете. Так что на время придется забыть о прогулках в парках и скверах со своим питомцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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