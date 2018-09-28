80-летний нижегородец Владимир Полканов найден мертвым
Поисково-спасательный отряд «Волонтер», который ранее просил помощи в поисках 80-летнего жителя Нижнего Новгорода Владимира Леонидовича Полканова, сообщил о его гибели.
- Найден. Погиб, - написали волонтеры на своих страницах в соцсетях вечером 28 сентября.
Напомним, пенсионер ушел из дома в Нижегородском районе 26 сентября и не вернулся.
Напомним, что в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая пропала 1 августа в СНТ «Борок» Кстовского района, и 9-летней Маши Люлиной, исчезнувшей в Богородске20 августа. В эту субботу, 29 сентября, волонтеры снова организуют поиски девочек.
Кроме того, в областном центре разыскивается 16-летняя Александра Кузнецова, сбежавшая от родителей, с которыми унее постоянно возникали конфликты. Причину ухода из дома она указала в видеобращении, записанном в последствии на флешку.