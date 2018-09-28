«Нам очень нужна ваша помощь!»: Поиски 9-летней Маши Люлиной продолжатся 29 сентября

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-28T11:55:48+03:00

Девочка пропала в Богородске больше месяца назад

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20 августа 2018 года в Богородске пропала 9-летняя Маша Люлина. Она ушла гулять около дома на детскую площадку и исчезла. В тот же день был прочесан весь город, однако никаких следов девочки не было обнаружено. Куда могла подеваться Маша среди бела дня – до сих пор остается загадкой.

В ближайшие выходные волонтеры снова организуют поиски девочки. В субботу, 29 сентября, в 10 утра всех добровольцев будут ждать в штабе по адресу: Богородск, улица Чернышевского, дом 40.

- Ждём всех неравнодушных! Нам очень нужна ваша помощь! Если у вас есть свободные 1-2 часа, присоединяйтесь к нам! – написали волонтеры в соцсетях.

Согласно информации, работы очень много: прочёс местности, обновление ориентировок и \ другие задачи.

Форма одежды: лес по погоде. С собой нужны фонари, вода, перекус. На расклейку ориентировок форма одежды: по погоде.

Контактное лицо 8-920-299-66-46 Людмила ( Пума).

Напомним, сейчас штаб по поискам Маши Люлиной находится по адресу: Богородск, улица Чернышевского, д. 40. Контактное лицо – Людмила: 8-920-299-66-46.

Приметы пропавшей Маши Люлиной: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится. У Маши есть инвалидность – она плохо разговаривает.

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