«Нам очень нужна ваша помощь!»: Поиски 9-летней Маши Люлиной продолжатся 29 сентября
20 августа 2018 года в Богородске пропала 9-летняя Маша Люлина. Она ушла гулять около дома на детскую площадку и исчезла. В тот же день был прочесан весь город, однако никаких следов девочки не было обнаружено. Куда могла подеваться Маша среди бела дня – до сих пор остается загадкой.
В ближайшие выходные волонтеры снова организуют поиски девочки. В субботу, 29 сентября, в 10 утра всех добровольцев будут ждать в штабе по адресу: Богородск, улица Чернышевского, дом 40.
- Ждём всех неравнодушных! Нам очень нужна ваша помощь! Если у вас есть свободные 1-2 часа, присоединяйтесь к нам! – написали волонтеры в соцсетях.
Согласно информации, работы очень много: прочёс местности, обновление ориентировок и \ другие задачи.
Форма одежды: лес по погоде. С собой нужны фонари, вода, перекус. На расклейку ориентировок форма одежды: по погоде.
Контактное лицо 8-920-299-66-46 Людмила ( Пума).
Напомним, сейчас штаб по поискам Маши Люлиной находится по адресу: Богородск, улица Чернышевского, д. 40. Контактное лицо – Людмила: 8-920-299-66-46.
Приметы пропавшей Маши Люлиной: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.
Особые приметы: сутулится. У Маши есть инвалидность – она плохо разговаривает.
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