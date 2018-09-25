Нижегородская полиция разыскивает 16-летнюю Александру Кузнецову

СЕГОДНЯ 18:16 2018-09-25T18:16:36+03:00

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ГУ МВД России по Нижегородской области впервые разослало ориентировку на 16-летнюю Александру Кузнецову, которая пропала около 13:00 13 августа.

В полицию обратился отец девочки Андрей. Он рассказал, что она ушла из дома по улице Автомеханической на Автозаводе и не вернулась. При этом Александра оставила флешку с видеобращением, в котором дала понять, что ушла из дома из-за постоянных конфликтов с родителями.

"Комсомольская правда" писала, что по факту бесследного исчезновения 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ "Убийство".

Напомним, что в день исчезновения на девушке были надеты джинсовые брюки, синяя джинсовая куртка и черные балетки. С собой у нее были розовый рюкзак, смартфон "Хуавэй" и личный паспорт.

Приметы пропавшей: на вид 16 лет, рост – 170 см, плотного телосложения, волосы длинные русые. На шее с правой стороны родимое пятно.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемой следует сообщать по телефону дежурной части ГУ МВД России по Нижегородской области 8 (831) 268-53-79, по телефону доверия ГУ МВД России по Нижегородской области 268-68-68 или по каналу связи 02.

Сообщалось, что в Нижегородской области до сих пор ищут 13-летнюю Машу Ложкареву и 9-летнюю Машу Люлину. Первая пропала 1 августа в СНТ "Борок" в Кстовском районе, а вторая - 20 августа в Богородске.