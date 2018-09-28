В Нижнем Новгороде разыскивается 80-летний Владимир Полканов

СЕГОДНЯ 13:57 2018-09-28T13:57:31+03:00

Мужчина ушел из дома по улице Белинского и пропал

Мужчина ушел из дома по улице Белинского и пропал

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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» просит помощи в поисках 80-летнего жителя Нижнего Новгорода Владимира Леонидовича Полканова.

В среду, 26 сентября, около 13:00 пенсионер ушел из дома по улице Белинского и не вернулся.

Разыскивается мужчина среднего телосложения, ростом 174 сантиметра, с редкими седыми волосами и серо-голубыми глазами.

Он был одет в ярко-синюю ветровку, черный свитер, темные джинсы и черные кроссовки.

Любую информацию о местонахождении пожилого человека следует сообщать в полицию по каналу связи 102 или волонтерам по телефону 291-51-51.

Напомним, что в Нижегородской области продолжаются поиски 9-летней Маши Люлиной, которая пропала в Богородске в конце августа.

Кроме того, ведутся поиски 38-летнего Алексея Варичева, ушедшего из дома по Комсомольской улице 19 сентября.

Также в Нижнем Новгороде потерялась собака кинолога. Она участвовала в поисках людей. Теперь помощь нужна, чтобы найти животное.