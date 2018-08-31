2018-08-31T13:18:12+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор проверит воздух в Дзержинске после взрыва на заводе Свердлова

Возле ближайших жилых домов уже проводятся лабораторные исследования
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Управлением Роспотребнадзора организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха в зоне жилых домов около завода имени Свердлова – об этом сообщает пресс-служба управления. Напомним, утром в пятницу, 31 августа 2018 года, на предприятии прогремел взрыв, в результате которого, по неофициальным данным, погибли четыре человека и еще пятнадцать получили ранения.

- В связи с поступлением в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 31 августа 2018 года информации об инциденте на заводе имени Свердлова в городе Дзержинске специалистами управления Роспотребнадзора незамедлительно организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха около ближайших жилых домов. О результатах проведенных лабораторных исследований будет сообщено дополнительно. Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, - подчеркнули в пресс-службе управления.

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