Три человека погибли в лобовом ДТП под Нижним Новгородом

Среди выживших есть пострадавшие, их доставили в больницу. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло в Лысковском районе Нижегородской области днем 5 января. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла в 16:15 на 487 километре трассы М-7 «Нижний Новгород-Казань».

- Водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с минивэном «Фольксваген». В результате ДТП мужчина, управлявший автомобилем «Рено», и две его пассажирки погибли, - рассказали в пресс-службе.

Во втором автомобиле пострадали двое малышей 2 и 4 лет, а также двое взрослых. Все они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД. Кроме того, туда выехал временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД ГУМВД по региону полковник полиции Александр Азовцев. В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии.

Региональная прокуратура организовала свою проверку по факту случившегося.

- На место происшествия выехал прокурор Лысковского района Сергей Броницкий, который координирует действия правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб, - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ход и результаты проводимой проверки находятся на контроле надзорного ведомства

Напомним, буквально в десяти километрах от этого участка в районе села Кириково недавно произошла еще одна авария, водитель «Шевроле» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с микроавтобусом «Ивеко». В тот раз, к счастью, никто не погиб, но есть пострадавшие – взрослый и девятилетний ребенок.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием автобуса произошло в Богородском районе области. В результате пострадали шесть человек.

Также стало известно, что нижегородцы, пострадавшие в аварии с участием туристического автобуса в Беларуси, уже выписаны из больницы.