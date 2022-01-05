В Минздраве рассказали о состоянии нижегородцев, пострадавших в ДТП в Беларуси

ДТП с участием нижегородцев произошло 3 января. Фото: Следственный комитет Республики Беларусь. /

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья нижегородцев, попавших в автомобильную аварию с участием автобуса в Беларуси. Об этом сообщили представители регионального министерства здравоохранения в соцсетях.

По имеющейся информации, пострадавшие уже оправились от травм, нахождение в стационаре им не требуется.

- С нашими земляками все в порядке, выписаны из витебской больницы, сегодня рано утром уже прибыли в Москву, - написал Алексей Никонов.

Напомним, автомобильная авария произошла 3 января на 120 километре трассы М-8 в Лиозненском районе. Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате виновник ДТП погиб, а в автобусе пострадали водитель и пассажиры автобуса. Как оказалось, среди пострадавших было двое жителей Нижегородской области.

Пострадавшие нижегородцы получили травмы легкой и средней степени тяжести.

По факту этого ДТП в Беларуси возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.