Прокуратура проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Лысковском районе

Проверка проводится по факту смертельной аварии, произошедшей в Лысковском районе Нижегородской области сегодня, 5 января. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в результате этого ДТП трое погибли, пятеро получили ранения. Среди пострадавших есть малолетние дети.

- На место происшествия выехал прокурор Лысковского района Сергей Броницкий, который координирует действия правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб. Ход и результаты проводимой следственными органами процессуальной проверки контролируются надзорным ведомством, -рассказали в пресс-службе.

Напомним, авария произошла в пятом часу вечера. Водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с минивэном «Фольксваген». На место происшествия сразу же выехали сотрудники ГИБДД. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Ход и результаты проверки контролирует надзорное ведомство.