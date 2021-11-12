Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла днем 12 ноября в Богородском районе – здесь съехал с дороги пассажирский рейсовый автобус. Только чудом автобус не опрокинулся.

- 12 ноября на шестом километре автодороги Богородск-Ключищи водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего съехал с дороги, - рассказал в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате ДТП за помощью к медикам обратились шесть из 10 пассажиров, в том числе один ребенок.

По данным регионального Минздрава, сейчас все пострадавшие эвакуируются бригадами скорой медицинской помощи в центральную районную больницу в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Как сообщается, сам водитель автобуса от медицинской помощи отказался. Он отделался ушибами. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Сам водитель автобуса от помощи медиков отказался. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, это уже второй подобный случай за сутки. Буквально накануне мы писали о серьезной аварии с участием автобуса. ДТП произошло на 27 километре дороги Володарск-Ильино. В салоне автобуса находилось примерно 15 человек, из которых трое пострадали. На попутных машинах пассажиров с травмами отвезли в ближайшие медучреждения.

- Вероятно, что водитель автобуса не выбрал скорость, соответствующую погодным условиям, - объяснили случившееся сотрудники полиции.