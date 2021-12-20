Новый мост через Оку включён в транспортную схему Нижнего Новгорода 2025 года

Мост через Оку от Автозавода до Новинок построят к 2025 году. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Новый мост через Оку включен в перспективу развития транспортной схемы Нижнего Новгорода до 2025 года. Переправа появилась на карте маршрутной сети, опубликованной на портале государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области.

Согласно схеме, переправа должна соединить улицу Фучика в Автозаводском районе и посёлок Новинки Приокского района. Здесь планируют пустить два маршрута - № 77 и №21. Первый будет ходить от улицы Космической до Мызы, а второй – от железнодорожной станции «Окский берег» до микрорайона Соцгород-2 на Автозаводе.

Мост появился на схеме маршрутной сети 2025 года. Фото: ГИСОГД Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, еще один мост через Оку планируется возвести в рамках четвертой очереди строительства дублера проспекта Гагарина. Разработкой проекта займется АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», которое стало победителем аукциона. Согласно условиям контракта, компания должна подготовить проектную документацию к 31 мая 2022 года.

Реализовать проект планируется в три этапа: строительство мостового перехода через Оку, реконструкция автодороги по улице Фучика и реконструкция дороги по улице Героя Шнитникова в Автозаводском районе. Разработка проекта окского моста обойдется в 162 миллиона рублей, а общая сумма строительства дублера проспекта Гагарина оценивается в 47 млрд рублей.

Внедрять новую транспортную схему в Нижнем Новгороде начнут в конце лета 2022 года.

- Базовыми принципами разрабатываемой маршрутной сети станут обособление маршрутного транспорта от общего транспортного потока и приоритет городского электрического транспорта, - сказал ранее в интервью «КП – Нижний Новгород» министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев. – Также на рейсах планируется использовать автобусы большой вместимости и запустить единую тарифную систему. Планируется, что это позволит сократить время ожидания на остановках при пересадках.

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