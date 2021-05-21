Еще один мост через Оку появится в рамках строительства дублера проспекта Гагарина. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Еще один мост через Оку появится в Нижнем Новгороде - переправа будет возведена в рамках строительства дублера проспекта Гагарина. Как и планировалось, конкурс на разработку проекта будет объявлен в третьем квартале 2021 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

«В настоящее время рассматривается несколько вариантов реализации этого проекта, в том числе с привлечением механизмов государственно-частного партнерства и/или инфраструктурного кредита. После анализа всех вариантов будет выбран наиболее оптимальный», - рассказали в областной администрации.

Сроки проведение конкурса на строительство объекта и его стоимость будут обозначены после получения положительного заключения Главгосэкспертизы.