47 млрд рублей потребуется на строительство дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде

Строительство дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде оценивается в 47 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин в интервью "Ъ-Приволжье". Он также уточнил, что первая очередь строительства может обойтись в 19,4 миллиарда рублей, вторая – в 19,1 миллиарда, а третья – в 8,6 миллиарда.

Глава Нижегородской области также пояснил, что строительство дублёра Гагарина стало возможным за счёт появления инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) и облигаций, что ещё называют инфраструктурным меню.

– Дублёр проспекта Гагарина у нас заявлен в первоочерёдные пилотные проекты под финансирование по ИБК, – сказал Глеб Никитин. – Мы уже заявку подали и включили в неё полностью всю реформу транспортной системы Нижнего Новгорода и модернизацию общественного транспорта, строительство метро, развитие ключевых территорий, включая дублёр проспекта Гагарина и редевелопмент центральной части города. Если эти проекты поддержат, всё будет реально.

Российское правительство примет решение об отборе проектов под ИБК до 1 октября 2021.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!