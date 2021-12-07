Станцию метро «Сенная» планируют построить в 2025 году

Станцию метро «Сенная» в Нижнем Новгороде планируют построить в 2025 году. Контракт на продление Автозаводской линии метрополитена будет заключен до 10 декабря, сообщил мэр города Юрий Шалабаев в интервью телекомпании «Волга».

- Планируем, что разработка проектно-сметной документации на продление Автозаводской линии весной будущего года будет завершена. Но ещё до этого времени можно будет проводить работы на земле, которые не требуют разрешения на строительство. Потом уже начнутся строительно-монтажные работы. Их окончание планируется в 2025 году, - рассказал глава Нижнего Новгорода.

Строительством займется ГК «Моспроект-3», которая стала победителем аукциона. Компания имеет большой опыт развития московского метрополитена: ее специалисты спроектировали и построили десятки новых станций в столице.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен предложить два варианта продления Автозаводской ветки метро – через площадь Свободы и через оперный театр, из которых будет выбран наиболее оптимальный путь в плане экономической и производственной целесообразности.