Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 ноября 2021 года: Каждый десятый нижегородец после COVID-19 жалуется на проблемы с сердцем Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 01:00 25 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 210 032 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 768 новых случаев.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 181 920 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 487 человек.

К сожалению, за последние сутки тридцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 8 658 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 25 ноября Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (19 498), за прошедшие сутки там выявили 72 новых случая.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (2 533 человека), Санкт-Петербург (1 387 человек) и Московская область (1 842 человека).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каждый десятый нижегородец после COVID-19 жалуется на проблемы с сердцем

После заболевания коронавирусом у пациентов может возникать ряд сердечно-сосудистых последствий (подробнее)

Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет ввели в Нижегородской области

Оба компонента прививки от коронавируса должны быть сделаны до 7 января 2022 года (подробнее)

Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев о сокращении продолжительности жизни из-за отказа от вакцинации

Противникам вакцинации он напомнил о действиях фашистов (подробнее)

189 нижегородцев находятся в реанимации с коронавирусом

Все подключены к интенсивной подаче медицинского кислорода (подробнее)