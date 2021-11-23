Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев о сокращении продолжительности жизни из-за отказа от вакцинации

Противникам вакцинации Мелик-Гусейнов напомнил о методах фашистов. Фото: Ксения Высотина

Средняя продолжительность жизни россиян может сократиться на два года из-за отказа от прививок. Соответствующее заявление опубликовал заместитель губернатора Нижегородской области, глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов в сторис на своей странице в Instagram.

- Сейчас общество проходит путь до показателя продолжительности жизни – 80 и более лет. Но без вакцинации эта продолжительность уже снизилась за 2 года почти на 2 года, - написал он.

Министр добавил, что средняя продолжительность жизни в начале прошлого века составляла 30-40 лет, и только благодаря достижениям в области медицины, в 1958-1959 годах она выросла до 68,6 лет. Этого удалось достичь благодаря достижениям в области медицины.

Также он привел удачные примеры предотвращения распространения оспы и полиомиелита при помощи вакцин. Противникам вакцинации Мелик-Гусейнов напомнил о методах фашистов.

-В планах руководства Третьего Рейха был запрет на вакцинацию на оккупированных восточных территориях и поддержка слухов о вреде вакцинации среди местного населения. В основе идеологии нацизма и фашизма лежат идеи социал-дарвинизма – необходимости естественного отбора в человеческом обществе, - добавил он.

В заключение он добавил, что в самой Германии в военные годы на смерть были отправлены десятки тысяч пациентов с различными заболеваниями.

- Противники вакцинации говорят о медицинском эксперименте, но это именно противник вакцинации проводят медицинский эксперимент с распространением инфекции, - заключил он.