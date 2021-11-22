189 нижегородцев находятся в реанимации с коронавирусом прямо сейчас. Последними данными на этот счёт поделился заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram сегодня, 22 ноября.

Он также отметил, что все 189 человек подключены к интенсивной подаче медицинского кислорода.

Министр продолжил доказывать подписчикам необходимость прививания: в качестве аргумента он привёл тот факт, что в первой половине прошлого века средняя продолжительность жизни жителя СССР составляла 30-40 лет. Уже к 60-м годам она выросла до 68,6 года "благодаря достижениям науки и медицины, открытию антибиотиков и вакцинации". Сейчас же продолжительность жизни в России в среднем более 80 лет.

– Наука и медицина победили многие инфекционные болезни, – констатировал Давид Мелик-Гусейнов. – История должна учить, а не блогеры.

Затем он привёл ряд примеров из отечественной истории: о борьбе с оспой в СССР в 10-30-е годы 20 века, о борьбе с оспой в 60-е, о борьбе с полиомиелитом в Советском союзе в те же 60-е. Эти заболевания были побеждены только за счёт массового прививания, по словам министра.

– Без вакцинации средняя продолжительность жизни уже снизилась почти на два года за два года пандемии, – подчеркнул Давид Валерьевич. – Противники вакцинации говорят о медицинском эксперименте, но это именно противники вакцинации проводят медицинский эксперимент с распространением инфекции.