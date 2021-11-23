Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет ввели в Нижегородской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для лиц старше 60 лет. Соответствующее постановление подписала Главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко 23 ноября.

Согласно документу, опубликованному на сайте регионального управления Роспотребнадзора, первый компонент вакцины пожилые нижегородцы должны сделать в срок до 17 декабря, второй – до 7 января 2022 года.

Обеспечение вакцинации поручено министерству здравоохранения региона: ведомство должно определить потребность в вакцине, обеспечить работу вакцинальных пунктов, не допуская скопление людей около прививочных кабинетов, а также организовать вакцинацию для маломобильных граждан, в том числе на дому.

Также в постановлении главного санитарного врача Нижегородской области говорится о том, что в регионе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции.

- С начала ноября 2021 года регистрируется от 774 до 807 случаев заболевания COVID-19в день с ежедневным темпом прироста 0,38-0,42%. За истекший период ноября по сравнению с октябрем отмечается рост заболеваемости у лиц старше 60 лет на 31,2%. В октябре на долю лиц старше 60 лет приходилось 23,8% от всех зарегистрированных случаев COVID-19, в ноябре - 25,6%. Среди указанного контингента чаще развиваются более тяжелые и осложненные формы коронавирусной инфекции, - говорится в постановлении.

Напомним, в июне в Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий. Осенью в регионе пошел подъем заболеваемости коронавирусом, и 24 сентября минздрав объявил о начале четвертой волны. Чтобы сдержать рост заболеваемости, с 25 октября в Нижегородской области был объявлен двухнедельный локдаун, а для посещения торговых центров ввели QR-коды. Однако это не сработало должным образом и, как видим, ситуацию не спасло. На днях министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил о приближении пятой волны коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нижегородский Минздрав пояснил новые сроки действия QR-кодов

Их действие сократится, если вакцинированный заболеет коронавирусом (подробнее)