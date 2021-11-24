Каждый десятый нижегородец после COVID-19 жалуется на проблемы с сердцем

Каждый десятый житель Нижегородской области, переболевший коронавирусом, жалуется на проблемы с сердцем. Об этом сообщила кардиолог Екатерина Тарловская. Соответствующее видео с выступлением опубликовал ректор ПИМУ Николай Карякин в своем Instagram.

Так, по словам медиков, на сердцебиение жалуются около 20–50% нижегородцев. Соответствующие симптомы иногда могут сохраняться до 12 недель и даже больше. Восстановить сердечный ритм помогает психологическая и физическая реабилитация.

Согласно наблюдениям, после заболевания коронавирусом у пациентов может возникать ряд сердечно-сосудистых последствий. Среди них есть такие, как острое повреждение сердца, дестабилизация существующих сердечно-сосудистых заболеваний, хроническое повреждение сердечно-сосудистой системы и кардиотоксичность противовирусных препаратов.

Как отметила кардиолог Екатерина Тарловская, профилактикой болезни служит вакцинация, а также важна реабилитация после COVID-19 – за консультацией необходимо обратиться к врачу.

Кроме того, тяжесть течения инфекции и риск смерти в разных случаях уменьшает высокая приверженность пациентов к лечению хронических заболеваний, хороший контроль артериального давления, снижение уровня холестерина, прием антикоагулянтов и контроль уровня глюкозы в крови.