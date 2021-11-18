Нижегородский Минздрав пояснил новые сроки действия QR-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о новых правилах действия QR-кодов. Как оказалось, действие свидетельства вакцинации сократится, если привитый заразится коронавирусом.

По словам министра, российский Минздрав утвердил новую форму сертификата о вакцинации.

– Согласно документу, после вакцинации QR-код действует год, после перенесённого COVID-19 – полгода, – пояснил Давид Валерьевич.

А также добавил, что если человек после прививки всё же заболел, то учитываться будет "наиболее поздняя дата наступления события". Это означает, что срок действия QR-кода сократится до полугода как при иммунизации.

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