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Общество22 октября 2021 10:04

Нерабочие дни в Нижегородской области продлятся с 25 октября по 7 ноября

В этот период многие организации остановят свою работу, а массовые мероприятия будут отменены
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Нерабочие дни в Нижегородской области продлятся с 25 октября по 7 ноября.

Нерабочие дни в Нижегородской области продлятся с 25 октября по 7 ноября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нерабочие дни с сохранением заработной платы продлятся в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября. Соответствующее решение было принято по итогам заседания регионального координационного штаба по борьбе с коронавирусом.

- Данное решение принято исходя из ситуации в региональной системе здравоохранения, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Сейчас в области развернуто более 9 100 коек для лечения больных с коронавирусом. Процент свободного коечного фонда сокращается. По оценке регионального минздрава, если не принять срочных мер, то резерв скоро будет исчерпан.

В соответствии с указом губернатора, в период нерабочих дней многие организации приостановят свою деятельность, а массовые мероприятия будут отменены.

Одновременно с этим продолжат работать медицинские и аптечные пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, организации в сфере сельского хозяйства и предприятия непрерывного цикла.