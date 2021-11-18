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Общество18 ноября 2021 8:49

Мелик-Гусейнов предупредил о приближении пятой волны коронавируса

А также напомнил о необходимости вакцинации
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил жителей о приближении пятой волны коронавируса. О прогнозах он рассказал в своём Instagram.

Министр отметил, что пятая волна вируса уже зафиксирована во Франции.

– Прогноз сбывается, – добавил он. – У нас осталось совсем мало времени до нового эпидподъёма.

Давид Валерьевич, как и всегда, напомнил о необходимости вакцинироваться:

– Только вакцинация может существенно повлиять на снижение смертности.

Ранее мы сообщали, что Мелик-Гусейнов рассказал о новых сроках действия QR-кодов: для привитых нижегородцев, заразившихся коронавирусом, их действие сократится.