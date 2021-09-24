Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 сентября 2021 года: Четвёртая волна COVID-19 началась в регионе Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 502 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 166 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 165 897.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 152 545 человек. За последние сутки выписали 382 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 29 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 6 406 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 400 новых случаев заражения COVID-19.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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