Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 ноября 2021 года: Минздрав региона предупредил переболевших нижегородцев об опасности нового штамма Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 717 жителей. Долгое время показатели заболеваемости превышали все предыдущие отметки, но за последние недели стали снижаться. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 213 640 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 760 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 184 445 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 35 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 8 835.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние полгода обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 700 новых случаев заражения COVID-19.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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