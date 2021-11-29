Мелик-Гусейнов напомнил, как правильно носить медицинскую маску

Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов напомнил подписчикам своего Instagram правила ношения медицинской маски. А также пояснил, как часто следует прибегать к использованию антисептических средств.

– Медицинские маски принято носить белой стороной к лицу, а цветной – наружу. Складки должны смотреть вниз, – пишет министр. – Руки рекомендуется очищать раз в час, если вы находитесь вне дома, а также после каждого рукопожатия или использования чужой вещи.

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Мелик-Гусейнов поделился ими в своём Instagram (подробнее)