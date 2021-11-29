Два музея в Нижнем Новгороде отменили вход по QR-кодам

Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ) и Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) отменили вход по QR-кодам. Соответствующая информация размещена на сайтах музеев.

- С 26 ноября во все филиалы ГБУК НО НГИАМЗ можно будет прийти без QR-кодов в соответствии с Указом Губернатора от 24 ноября. При этом сохраняется масочный режим, а посетители по-прежнему должны сохранять социальную дистанцию! – указано на сайте музея-заповедника.

На ресурсе НГХМ также указано, что коды не требуются, однако необходимо соблюдать социальную дистанцию и не забывать про маски. При входе в музей посетителям будут измерять температуру.

- В день планируемого посещения необходимо связаться с билетной кассой, чтобы удостовериться, что музей открыт для посещения. Время нахождения посетителей в музее регламентируется необходимостью проведения дезинфекционных мероприятий, - добавили в НГХМ.

Ранее сообщалось, что аквапарк «Атолл» в Кстове тоже разрешил посещение без QR-кодов.

КОНКРЕТНО

График посещения НГХМ:

- вторник, среда с 12.00 до 12.20 - с 14.20 до 14.40, с 16.40 до 17.00; - четверг - с 14.00 до 14.20, с 16.20-16.40, с 18.20 до 18.40; - пятница, суббота, воскресенье - с 13.00 до 13.20, с 15.20 до 15.40, с 17.40 до 18.00.