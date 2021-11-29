Нижегородский Минздрав опубликовал первые официальные данные о новом штамме коронавируса

Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поделился первыми официальными данными о новом штамме коронавируса "омикрон" в своём Instagram.

– Определён высокий риск заболеть повторно для тех, кто уже переболел ковидом, – пишет министр. – Вакцинация может существенно снизить скорость распространения нового штамма и сдержать число летальных исходов.

Данные, если верить Давиду Мелик-Гусейнову, предоставлены ВОЗ.

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