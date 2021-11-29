Нижегородский перевозчик выплатит штраф за нарушение масочного режима

Нижегородский перевозчик ИП Саакян Г.А. выплатит штраф за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. Это первое подобное решение суда в отношении перевозчика в Нижегородской области.

– Пренебрежение к соблюдению масочного режима в салонах автобусов ИП Саакян Г.А. было неоднократно зафиксировано в ходе проверок. Материалы были направлены в суд, который вынес постановление о привлечении перевозчика к ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, – пояснили в нижегородском Минтрансе.

Также отмечено, что ИП Саакян Г.А. намерен обжаловать решение суда, поскольку в силу оно ещё не вступило. Представитель перевозчика просит суд ограничиться предупреждением.

В правительстве Нижегородской области добавили, что с 1 июня текущего года в регионе проверены 1142 автобуса на предмет соблюдения ковидных мер.